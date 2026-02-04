Konyaspor’da Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı, İlhan Palut dönemi başlıyor

Konyaspor'da Aralık ayında Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasına karar verildi. Yeşil-beyazlı ekiple 12 maça çıkan Çağdaş Atan; 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Çağdaş Atan söz konusu 3 galibiyeti de Türkiye Kupası'nda elde etti. Atan ve öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta ise 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.