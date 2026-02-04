Mauro Icardi’den transfer sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.Maçın ardından karşılaşmada attığı gol ile Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı olan Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.Kırdığı rekorun nasıl hissterdiği sorusuna yanıt veren Icardi, "Çok mutluyum. Büyük bir rekor benim için. İşim gol atmak ve takım için en iyisini yapmak. Gollerimle birlikte kupalar kazanarak takıma yardım etmeye çalıştım. Burada olduğum sürece çok daha fazlasını yapmak isterim." dedi.Arjantinli yıldız kendisine yöneltiren"Galatasaray 3 kulvarda devam ediyor. Hedefler için ne söyler?" sorusuna ise "Türkiye'nin en büyük ve en iyi takımıyız. Her maçı kazanmak istiyoruz. 3 kulvarda da çalışmaya devam edeceğiz. İlerlemeyi hedefliyoruz. Juventus'a karşı büyük bir karşılaşma var. Avrupa'nın en iyilerine karşı oynamak için Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. En büyüklerle oynadığınız her zaman motive oluyorsunuz." şeklinde cevap verdi.Icardi, "Sezon sonu Galatasaray'da kalacak mısın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Göreceğiz. Şimdi önemli değil bunlar. Hazirana kadar sözleşmem var. Çok fazla spekülasyon var. Net olan, 6 ay boyunca en iyisini yapmaya çalışacağım. Galatasaray için benim için en iyisi neyse o olacak. Daha sonra konuşacağız."Yıldız oyuncu sözlerini maçta yaşanan talihsiz sakatlıktan etkilenen Ahmed ve kaleci İsa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti:"Ahmed ve rakip kaleci için de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Golümde Ahmed'in de payı vardı. Ayrıca ona teşekkür ederim."