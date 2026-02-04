Metin Diyadin: "Oyuncularımızı yerine göre kullanmaya çalışıyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Türkiye Kupası'nda daha çok süre almayan ya da genç oyuncularımıza süre veriyoruz. Güzel bir maç oldu. 2-0 öne geçtik. Daha sonra bireysel genç çocukların hatasıyla ki hatalar yapabilirler. Maç 2-2 oldu. İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti. Maç çevirebilirdik ama olmadı. Amacına uygun davranıyoruz. Özellikle bizim için genç oyuncuları oynatmak hem önemli hem de kadro şekillenmesi adına da Türkiye kupası önemli. Oyuncularımızı yerine göre kullanmaya çalışıyoruz. Gruptan da inşallah çıkacağız. Gittiğimiz yere kadar da gitmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.