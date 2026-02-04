Müjde! Kante sonunda Fenerbahçe’de

Fenerbahçe yılan hikâyesine dönen N'Golo Kante transferinde öldü öldü dirildi, çok çabaladı, hayal kırıklığı yaşadı ama nihayet mutlu sona ulaştı. En-Nesyri'yi Al-İttihad'a gönderen sarı-lacivertliler, Kante'yi renklerine bağladı. Suudi kulübü bu takasın üzerine F.Bahçe'ye 15 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek. İşte son 24 saatte yaşananlar...ancak Al-İttihad kulübü hiç hesapta olmayan bir hamle ile en başından bu yana sıcak bakmadığı bu transferi çıkmaza soktu.Resmi sitesinden dün bir açıklama yapan Fenerbahçe, yaşanan olayın camiada yarattığıbelirttiği duyuruda şu ifadeleri kullandı: "Oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir.Sarı-lacivertli kulüp, bu doğrultuda ek süre talep edildiğini, FIFA nezdinde gerekli görüşmelerin gerçekleştiğini de belirtip,Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.dedi.Süper Lig'de ara transfer 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak. Ancak Avrupa Ligi'ne yeni kadro vermek için son gün yarın. Fenerbahçe'nin, Nottingham ile oynayacağı Avrupa Ligi play-off turu maçları için yeni kadrosunu 5 Şubat saat 00.00'a kadar UEFA'ya iletmesi gerekiyor. Bu arada Kanarya, Kante'yi transfer ettiğini TFF'ye bildirdi.Ancak Kante, F.Bahçe'yi o kadar istedi ki bu transferde büyük pay sahibi oldu. 34 yaşındaki yıldız, Al-İttihad'da idmana çıkmayı reddetti... Fransız basınından L'Equipe, süreci şöyle yorumladı: "Kante, iradesi dışında Al-İttihad'da mahsur kaldı.F.Bahçe, FIFA aracılığıyla tüm itiraz ve başvuru yollarını devreye soktu. Potansiyel bir uzlaşma kararı bekleyen Kante, bu süre zarfında Al-İttihad forması giymeme kararı aldı." Daha sonra da F.Bahçe camiası müjdeli haberi aldı. Kante bugün İstanbul'a gelerek 1 yılı opsiyonlu toplam 2.5 yıllık imzayı atacak.FIFA Transfer Matching System; uluslararası futbolcu transferlerini düzenleyen zorunlu bir online elektronik platform. 2007 yılında kabul edildi, 1 Ekim 2010'dan bu yana tüm üye federasyonlar ve kulüpler için zorunlu hale geldi. Ana amacı; transferleri sorunsuz ve şeffaf hale getirmek, kara para aklama, rüşvet gibi usulsüzlükleri önlemek. Genç oyuncular için ödenen yetiştirme tazminatlarının doğru dağıtımını kolaylaştırmak.Alıcı ve satıcı kulüp, transfer ücreti, oyuncu maaşı, menajer komisyonu, sözleşme süresi gibi transfer detaylarını TMS sistemine yükler. İki tarafın girdiği bilgiler de tamamen eşleşmek zorundadır. Bilgiler doğrulanıp onaylandıktan sonra sistem Uluslararası Transfer Sertifikası verir. Bu sertifika olmadan oyuncu yeni kulübü ile maçlara çıkamaz.