Oh be dünya varmış!

Beşiktaş'ta Konya galibiyetinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın,diyerek işaret ettiği transferler ardı ardına bitiyor… Siyah-beyazlılar, Göztepe'den aldığı Olaitan'ın ardından yeni golcüsünü de buldu. Abraham'ın ayrılığı sonrası santrforda gündeme gelen Hyeon-gyu Oh, teknik ekibin isteğiyle kadroya dahil edildi. 24 yaşındaki Güney Koreli ile Union SG'den Promise David masadaki isimlerdi.Yönetim de kulübü Genk ile 15 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Oyuncu bugün saat 13.30'da İstanbul'a gelecek.İki sezon önce Celtic'ten Genk'e 2.7 milyon Euro'ya transfer olan deneyimli futbolcu, bu sezon 32 maçta 10 gol, 3 asist ile forma giyiyordu. Sergen Yalçın'ın özellikle hareketli futbolu, mücadele gücü, presli oyunu ve her topu kovalaması nedeniyle Hyeon-gyu Oh'u, Promise David'e göre önde gördüğü öğrenildi. Tecrübeli hocanın, oyuncunun bitiricilik konusunda yaşadığı sorunu ise aşabileceğini düşündüğü kaydedildi.