Oh be dünya varmış!

Giriş Tarihi: 4.02.2026

Beşiktaş, transferin son günlerine girilirken vitesi yükseltti. Siyah-beyazlı kulüp, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh’u 15 milyon Euro’ya aldı. Bugün İstanbul’a gelecek olan Güney Koreli santrfor, mücadeleci futbolu ve pres gücüyle teknik direktör Yalçın’ın tercihi oldu

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'ta Konya galibiyetinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "Gelecek hafta 2-3 yeni oyuncu indirebiliriz" diyerek işaret ettiği transferler ardı ardına bitiyor… Siyah-beyazlılar, Göztepe'den aldığı Olaitan'ın ardından yeni golcüsünü de buldu. Abraham'ın ayrılığı sonrası santrforda gündeme gelen Hyeon-gyu Oh, teknik ekibin isteğiyle kadroya dahil edildi. 24 yaşındaki Güney Koreli ile Union SG'den Promise David masadaki isimlerdi. Teknik heyetin değerlendirmeleriyle bu iki isim arasında tercih, Oh oldu. Yönetim de kulübü Genk ile 15 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Oyuncu bugün saat 13.30'da İstanbul'a gelecek.

ÇOK HAREKETLİ, BİTİRİCİLİK SORUNU AŞILIR!
İki sezon önce Celtic'ten Genk'e 2.7 milyon Euro'ya transfer olan deneyimli futbolcu, bu sezon 32 maçta 10 gol, 3 asist ile forma giyiyordu. Sergen Yalçın'ın özellikle hareketli futbolu, mücadele gücü, presli oyunu ve her topu kovalaması nedeniyle Hyeon-gyu Oh'u, Promise David'e göre önde gördüğü öğrenildi. Tecrübeli hocanın, oyuncunun bitiricilik konusunda yaşadığı sorunu ise aşabileceğini düşündüğü kaydedildi.

