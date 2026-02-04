Okan Buruk: Beni mutlu edecek transferler kadromuza kattık

'ŞU ANDA GÖZÜKEN BİR TRANSFERİMİZ YOK'

Devre arası için transfer dönemini kapattıklarını söyleyen 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Transferin artık son günü. Noa Lang ve Yaser Asprilla önde bize maç çözecek iki tane oyuncu. Orada bir sıkıntımız vardı biliyorsunuz. Özellikle Sallai'yi daha çok sağ bekte kullandığımız için belli oyuncular üzerine yük çok binmişti. Özellikle burada hem rotasyonda hem oyuncu değişikliklerinde sıkıntı yaşıyorduk. Ön taraf anlamında önemli bir transfer başarısı gerçekleştirdik. Orta saha için birçok farklı arayışımız oldu. Devre arası transferi kolay bir şey değil. Siz istediğinizi her zaman alamıyorsunuz. Direkt olarak elimdeki oyunculardan daha iyi olmayacak bir oyuncu olduktan sonra bu transferi yapmanın bir anlamı olmadığını zaten söylemiştik. Burada da genç bir oyuncuya gittik bugün. Renato bizim için ileriye dönük bir yatırım. Performansını seyrettik. Maçlarına baktık. O da şu an kadronun içerisine girecek. Bugün inşallah onun transferi biterse bu anlamda bir transfer yapmış olacağız. Onun dışında şu anda gözüken bir transferimiz yok. Biz kadromuzu genişlettik. Lemina'nın cezalı olması bizim açımızdan dezavantaj. Ama buna da bir çözüm bulacağız. Elimizdeki iyi oyuncuları, iyi kadroyu, Avrupa'da bu maçları çok iyi oynamış oyuncuları tekrar en iyi hale getirip bu maçta da kullanmak istiyoruz. Kadro genişliği olarak sezon başına göre daha iyiyiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok daha iyisi olabilir mi? Olabilir. Her takım için bu geçerli. Sadece bizim için geçerli değil. Birçok takım devre arasında oyuncu arıyor veya hiç yapmayan da oluyor. O yüzden ben şu andaki tek odaklanmamızın bu saatten sonra hem lig hem Avrupa üzerine, saha içerisindeki başarı üzerine olması gerektiğini düşünüyorum. Burada iyi niyetli bir başkanımızın, yönetim kurulumuzun, ekibimin, oyuncu izleme ekibimizin önemli bir çalışması var. Hep bu çalışmalar yapılıyor ama dediğim gibi her zaman istediğiniz oyuncuyu almanız kolay olmuyor. Bazen para veriyorsunuz, parayla da alamadığınız oyuncular oluyor. O yüzden şunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Bundan önceki senelerde de belki buna benzer şeyler yaşadık. Ama hep bu filmin sonunu mutlulukla bitirdik. Yine bunu yapacağız, yine bunu başaracağız. Buna yüzde yüz inanıyorum. Sadece artık sahaya odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Transferden çıktığımız her dönem Galatasaray çok daha başarılı maçlar ve oyunlar ortaya koymuştur. Sadece sahaya odaklanıp, o birlikteliğimizi gösterip, ondan sonra sadece sahaya ve futbola odaklanmış bir Galatasaray göstermek istiyoruz. Hep böyle sorular transfer üzerinden oluyor bu dönemde. Benim için de bu çok zor. Ben biraz sahaya, maça, takıma odaklanmak istiyorum artık. İnşallah bu transfer dönemi bittikten sonra biraz daha oraya odaklanacağız. Ama şu anda dediğim gibi transferlerimiz bu şekilde" dedi.

'SINGO İÇİN JUVENTUS MAÇINDA KARAR VERECEĞİZ'

Wilfried Singo'nun Juventus maçında oynayıp oynamamasıyla ilgili ise Buruk, "Singo'nun bugün süre alması önemliydi. Bu iki maçta da gidişata göre onu görmemiz gerekiyor ve ondan sonra da Juventus maçı için karar vereceğiz. Singo bizim için önemli. Sallai gibi çok versatil bir oyuncumuz var. Onu birçok mevkide kullanabiliyoruz. Singo'nun olduğu senaryoda Sallai'yi farklı yerlerde kullanabiliriz. Bu düşündüğümüz şeylerden biri. Onun yanında bu maçları ofansif anlamda oynayabilecek orta saha oyunculara sahibiz. Ön tarafta iki oyuncunun gelmesiyle bir derinliğimiz oluştu. Bu da benim için önemliydi. Sakatlıktan çıkmış bir Yunus. Bugün dinlendirdik Yunus'u. Yunus'un ağrıları vardı ama son günlerde Yunus'u çok daha iyi görüyoruz. Barış geçen maç oynamamıştı bugün biraz dinlendi. Sane inşallah sakatlıktan çıkıp, Rize maçında olup olmayacağını bilmiyorum ama bir sonraki maç olur diye tahmin ediyorum. O yüzden daha fresh, daha alternatifli oyuncularla birlikte öndeki dörtlü hattımız da çok farklı bir yere gelecek. Gabriel Sara'nın yükselen performansı var. Tam kadro olduğumuzda pozitif ve psikolojik anlamda takıma çok olumlu yansıyor" ifadelerinde bulundu.

'SADECE TRANSFER YAPTINIZ DİYE DE ŞAMPİYON OLMUYORSUNUZ'

Yapılan transferlerle kadro derinliği oluşturduklarını ifade eden Buruk, "Altimira ilgilendiğimiz oyunculardan biriydi aslında ama kulüp yerine oyuncu almadığı için satmama veya vermeme kararı almıştı zaten. Bu 2-3 gün önce olmuş bir şey. Şu anda güncel bir şey yok bununla ilgili. Başkanımızın, yönetimimizin, transfer komitesinin, kim olursa olsun Abdullah Bey de buna dahil. Bu işin başında gerçekten gecemizi gündüzümüzü bu işe vermemiz, onlar yönetici olduğu için maddi manevi her şeylerini veriyorlar. İnanılmaz bir çalışma yapıyoruz. Belki saatlerce futbolcu izliyoruz. Bunlarla ilgili kararlar veriyoruz. Ama bazen istedikleriniz gerçekleşmiyor. Bu iş böyle bir iş. Daha önce de söylemiştim markete girip bir şey almıyorsunuz. Burada oyuncu var, kulüp var. Siz kulübü ikna etseniz oyuncu Türkiye'ye gelmek istemeyebiliyor. İşte farklı şeyler oluyor. Burada birçok denge var. Bu dengelerin hepsi bir anda olmayabiliyor veya olabiliyor. Burada çok farklı transferler yapabiliyorsunuz. Özellikle genç bir oyuncuyu buraya getirmek de çok zor oluyor. Mesela üç tane genç oyuncuyla görüştük. Beğendiğimiz, hepimizin çok beğendiği, potansiyeli olan. Üçü de buraya gelmek istemedi. Türkiye'ye gelmek istemedi. Şunu diyorlar. Ben Premier Lig'e gitmek istiyorum. Türkiye'yi bu anlamda öncelikle bir düşüş olarak görüyor. Özellikle genç oyunculardan bahsediyorum. Direkt oynayan oyuncuyu kimse vermiyor. Burada çok büyük paralar vermeniz lazım. Sizin bu isteğinizi gösterdiğinizde gerçekten çok absürt rakamlar da ortaya çıkabiliyor. O yüzden buradaki iyi niyetin farkına varmak gerekiyor. Her şey Galatasaray için. Galatasaray başarılı oldu mu hepimiz mutluyuz zaten. Neden Galatasaray'ın burada başarısızlığını isteyelim? Sorumlu olduğumuz bir taraftarımız var. Onlar için her şeyi yapmaya hazırız. Hep beraber bu mücadeleyi veriyoruz. Ama dediğim gibi bazen olmayınca olmuyor. Beni mutlu edecek transferler kadromuza kattık. Burada bir kadro genişliği oluşturduk. Çok daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama her şey istediğiniz gibi olmuyor. O yüzden bence o tarafı bir kenara bırakıp, bundan sonra biraz daha futbola ve başarımıza odaklanmamız gerekiyor. Haklı mı bu eleştiriler? Eleştirilerin hepsi orada. Kimseye haksızsınız diyemezsiniz. Ama burada da sezon başından beri gerçekten harcanan inanılmaz büyük bir para var. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Galatasaray para harcamadı diyemezsiniz. Galatasaray takımı oyuncu almadı diyemezsiniz. Osimhen'i kimse hayal etmezken, bir de peşin parayla satın aldınız büyük bir bölümünü. Bu gerçekten Türkiye'de bir takımın yapabileceği bir şey değildi. Bunu kimseyi yanlış anlamasın. Ben ne yönetimi koruyorum, yani haddime değil kimseyi korumak. Ben sadece bir teknik adam olarak, Galatasaray teknik adamı olarak, Galatasaraylı biri olarak yaşadıklarımla birlikte bunu anlatmak istiyorum. O yüzden eleştiri tabii ki olacak. Ama bu eleştirinin yanında iyi yapılan şeyleri de görmek lazım. Bundan sonra da gerçekten sahadaki başarıya odaklanmamız gerekiyor. Bu birliğimizi göstermemiz gerekiyor. Bu tür şeylerin çok fazla üzerinde durduğumuz zaman o enerjimizi de zaman zaman aşağıya çekebiliyor. O yüzden ben oyuncularımla birlikte gerçekten Galatasaray'ın başarısı için, birse iki çalışacağız. Daha fazlasını yapacağız. Ama o birlikteliği göstereceğiz. Çünkü bunu gerçekten hak eden bir taraftara sahibiz. Bugün de gelip burada desteklediler. Nereye gidersek destekliyorlar. Onların başarısı için, onları mutlu etmek için bu başarıya çok ihtiyacımız var. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Burada da hiçbirimizin verdiği emeği kimse yanlış anlamasın. Bu emek veriliyor ama bazen oluyor, bazen olmuyor. Sahada çok daha başarılı olacağız. Sadece transfer yaptınız diye de şampiyon olmuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ni de almıyorsunuz. Gerçekten o birlikteliği, inancı ve takıma olan güveni net bir şekilde gösterirsek yine Galatasaray takımı çok büyük başarılar elde edecek" dedi.