1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rijad Kobiljar ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden HSK Posusje'den transfer edilen orta saha oyuncusu Kobiljar, Sakaryaspor formasıyla ligde 15 maçta sahaya çıktı.