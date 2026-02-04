Skriniar şoku! Tedbirli olarak disipline verildi

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, yaptığı hareket sebebiyle disiplinlik oldu. Slovak stoper, önceki gün oynanan Kocaelispor müsabakasında Asensio'nun golünün ardından rakip tribünlere yönelik cinsel organını tutmuş ve bu olay, kameralara yansımıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 30 yaşındaki futbolcuyu "hakareti"
sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu maddenin içeriğinde, "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren futbolculara 2 ila 5 müsabakadan men cezası verilir"
yazıyor.
EDERSON CEZA ALMAMIŞTI
PFDK'nın, yarın kararını vermesi bekleniyor. Daha önce de F.Bahçe'nin kalecisi Ederson, aynı hareketi yaptığı gerekçesiyle tedbirsiz olarak sevk edilmişti. Ancak Brezilyalı file bekçisine herhangi bir ceza tayinine yer olmadığına hükmedilmişti.
'ÜLKEDEN DEPORT EDİLMELİ'
Milan Skriniar'ın tribünlere yaptığı harekete Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan büyük tepki geldi. Durul, "Skriniar'ın lisansı iptal edilmeli ve ülkeden deport edilmelidir. Hakemin de ondan farkı yok. O da futboldan men edilmeli.
Kayırmacılık bitmeyecekse 2-3 takım oynasın, biz izleyelim. Kocaelispor olarak susmayacağız, sessiz kalmayacağız.
Ayrım kalkmadıkça şike operasyonları anlamsız. Kocaeli'de yatırımı olan eski ve yeni tüm Fenerbahçeli yöneticilere sesleniyorum, talebimiz net; Skriniar'ın lisansını iptal edin ve ülkeden deport edin.
Bunu sindiremiyoruz" şeklinde konuştu.