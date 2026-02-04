Skriniar şoku! Tedbirli olarak disipline verildi

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, yaptığı hareket sebebiyle disiplinlik oldu. Slovak stoper, önceki gün oynanan Kocaelispor müsabakasında Asensio'nun golünün ardındanTürkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 30 yaşındaki futbolcuyusebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu maddenin içeriğinde, "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıylayazıyor.PFDK'nın, yarın kararını vermesi bekleniyor. Daha önce de F.Bahçe'nin kalecisi Ederson, aynı hareketi yaptığı gerekçesiyle tedbirsiz olarak sevk edilmişti. Ancak Brezilyalı file bekçisine herhangi bir ceza tayinine yer olmadığına hükmedilmişti.Milan Skriniar'ın tribünlere yaptığı harekete Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan büyük tepki geldi. Durul,Kayırmacılık bitmeyecekse 2-3 takım oynasın, biz izleyelim.Ayrım kalkmadıkça şike operasyonları anlamsız. Kocaeli'de yatırımı olan eski ve yeni tüm Fenerbahçeli yöneticilere sesleniyorum, talebimiz net;Bunu sindiremiyoruz" şeklinde konuştu.