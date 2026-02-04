Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin maliyetini KAP'a bildirdi!
Giriş Tarihi: 4.02.2026 17:35 Son Güncelleme: 4.02.2026 17:39

Fenerbahçe, kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin maliyetini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İŞTE KANTE'NİN MAAŞI

İmza parası: 14.4 milyon Euro

Yarım dönem maaşı: 5.5 milyon Euro

Önümüzdeki 2 sezon maaşı: 11 milyon Euro

Sarı-lacivertlilerin yaptığı resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

