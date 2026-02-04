Son dakika haberi: Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh’u resmen açıkladı!

Beşiktaş, devre arası transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Güney Koreli futbolcu, Hyeongyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Golcü futbolcu, saat 12.30'da İstanbul'a geldi.

PERFORMANSI

Bu sezon Genk'te 32 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 1,87 boyundaki golcü oyuncunun Güney Kore Milli Takımı formasıyla 24 maçta 6 golü bulunuyor.