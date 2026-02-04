Son dakika | Oh Hyeon-Gyu resmen Beşiktaş’ta

Beşiktaş Kulübü, Oh Hyeon-Gyu'nun transferini resmen duyurdu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."
PERFORMANSI
Bu sezon Genk'te 32 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 1,87 boyundaki golcü oyuncunun Güney Kore Milli Takımı formasıyla 24 maçta 6 golü bulunuyor.