Youssef En-Nesyri’nin Fenerbahçe kariyeri 1.5 yıl sürdü! İşte performansı...

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında transfer ettiği Faslı forvet Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler,, En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 28 yaşındaki futbolcu Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Ittihad ile sözleşme imzaladı.

Kanarya, Youssef En-Nesyri ile 25 Temmuz 2024'te 5 yıllık sözleşme imzalamış ve İspanyol ekibi Sevilla'ya da 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. En-Nesyri, Fenerbahçe formasını ilk kez 6 Ağustos 2024'te oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Tur ilk maçı olan Lille karşılaşmasında 79. dakikada oyuna girerek giydi. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftalarında Edin Dzeko'nun alternatifi olan En-Nesyri, gol yollarında da etkili olamadı ve ilk 8 haftada 1 gol kaydetti. Ekim ayından itibaren lig ve Avrupa kupalarında düzenli olarak 11'de forma şansı bulan En-Nesyri, en verimli dönemini ise sonrasındaki aylarda geçirdi. Süper Lig'in 16. ve 24. haftalar arasında oynadığı 8 lig maçında 12 gollük katkı sağladı. En-Nesyri, söz konusu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki 3 maçta fileleri 4 kez havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde takımıyla son 16 turuna kadar yükselen En-Nesyri, bu kulvarda 10'u ilk 11 olmak üzere görev yaptığı 12 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

Faslı forvet, sarı-lacivertli formayla Trendyol Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezonda 34 maçta 20 gole imza attı. En-Nesyri, tüm kulvarlarda ise 30 golle takımının en golcü ismi oldu.



İKİNCİ SEZONUNA İYİ BAŞLADI, TUTUK KALDI

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'deki 2. sezonuna da takımının gol umudu olarak başladı. Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta 4 gole imza atan Faslı oyuncu, daha sonra görev aldığı 11 mücadelede ise yalnızca 3 kez fileleri sarstı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord'a karşı iç sahada oynanan ve 5-2'lik skorla tamamlanan maçta 1 gol, 1 asist yapan En-Nesyri, Benfica karşısında 2 maçta sessiz kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maça 11'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, skor üretemedi.

En-Nesyri, Süper Lig'de 11'i ilk 11'de olmak üzere 16 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.



DERBİLERDE GOLÜ YOK

En-Nesyri, Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine karşı oynadığı maçlarda gol atamadı. Galatasaray'a karşı 4, Beşiktaş'a karşı 3 maçta sahaya çıkan Faslı futbolcu, takımına skor katkısı veremedi.



79 MAÇTA 38 GOL

Faslı forvet, sarı-lacivertli formayla 79 maçta top koşturdu. Trendyol Süper Lig'de 50, UEFA Avrupa Ligi'nde 19, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta süre alan En-Nesyri, toplam 38 gollük katkı sağladı.



LİGDE 20 GOLÜ AŞAN İSİMLERDEN

Youssef En-Nesyri'nin, ilk sezonunda Süper Lig'de 20 golde imzası bulunurken, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda 20 gol ve üzeri atan isimlerden biri olarak kayıtlara geçti. Bir önceki sezon Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko 21 gol kaydederken, Enner Valencia da 2022-2023 sezonunda 29 gol atarak gol krallığı ünvanına ulaştı.