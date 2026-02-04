Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: 4 gollü maçta kazanan yok!
Giriş Tarihi: 4.02.2026 19:56

A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Gençlerbirliği ile Eyüpspor 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

A Spor ekranlarında naklen yayınlanan mücadele Eryaman Stadyumu'nda oynandı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Maça hızlı başlayan ev sahibi Gençlerbirliği Varesanovic ve Ensar Kemaloğlu'nun golleriyle ilk 24 dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Eyüpspor'da ise yeni transfer Angel Torres, 34. ve 44. dakikalarda attığı gollerle durumu 2-2'e getirdi.

Maçın ikinci yarısında her iki taraf da dengeyi bozamadı ve maç 2-2 beraberlikle sona erdi. Bu skorla Gençlerbirliği puanını 7'ye yükseltirken Eyüpspor puanını 4 yaptı.

