ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI | Galatasaray’ın konuğu İstanbulspor! 11’ler belli oldu...

TÜRKİYE KUPASI'NDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 19 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi.