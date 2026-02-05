Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ademola Lookman attı, Atletico Madrid farka koştu!
Giriş Tarihi: 6.02.2026 01:05

Ademola Lookman attı, Atletico Madrid farka koştu!

İspanya Kral Kupası Çeyrek Final maçında Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında 5-0 kazandı.

Ademola Lookman attı, Atletico Madrid farka koştu!
  • ABONE OL

Real Betis, İspanya Kral Kupası Çeyrek Final maçında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, Real Betis deplasmanından 5-0 galip ayrıldı.

Atletico Madrid'in gollerini 12. dakikada David Hancko, 30. dakikada Giuliano Simeone, 37. dakikada Ademola Lookman, 62. dakikada Antoine Griezmann ve 83. dakikada Thiago Almada kaydetti.

Atletico Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Ademola Lookman, 79 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 1 asist üretti.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası Yarı Final maçında Athletic Bilbao ile eşleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ademola Lookman attı, Atletico Madrid farka koştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz