Amedspor, Cem Üstündağ’ı transfer etti!

Giriş Tarihi: 5.02.2026 19:11

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor, Cem Üstündağ ile sözleşme imzaladı.

Amedspor, Kasımpaşa'dan Cem Üstündağ'ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cem Üstündağ'ın kesin transferi konusunda Kasımpaşa ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Profesyonel futbolcu ile 2,5 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Kulübümüz, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. futbolcusu Cem Üstündağ'ın kesin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. Profesyonel futbolcu Cem Üstündağ ile 2,5 sezonluk profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Oyuncumuz Cem Üstündağ'a Amedspor forması altında başarılar diliyor; transferin kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi

