Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 kış transfer döneminde kulüplerin yaklaşık 2 milyar dolar para harcadığını açıkladı.

FIFA'nın hazırladığı rapora göre, dünya futbolunda 2026 kış transfer döneminde 5 bin 900'ün üzerinde uluslararası transfer gerçekleşti. Futbol kulüpleri bu transferlere, 1 milyar 900 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

İNGİLTERE İLK SIRADA

İngiliz futbol takımları, 360 milyon doları aşan transfer ücreti harcamasıyla İtalya, Brezilya, Almanya ve Fransa kulüplerinin önünde ilk sırada yer aldı. Fransız kulüpler futbolcu satışlarından 215 milyon dolar gelir elde ederken, Fransa'yı, İtalya, Brezilya, İngiltere ve İspanya takımları takip etti.

KADINLARDA REKOR KIRILDI

Erkek futbolunda Ocak 2025'e kıyasla harcamalarda yaklaşık yüzde 18'lik bir düşüş yaşanırken, kadın futbolunda ise yeni bir rekor kırıldı. Rapora göre, kadın futbolunda kulüpler, kış transfer döneminde ilk kez 10 milyon dolardan fazla transfer ücreti ödedi.

Öte yandan, İngiltere'deki kulüpler, kadın futbolunda da transfere 5 milyon dolar harcayarak bu alanda ilk sırayı alan takımlar oldu.