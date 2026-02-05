Bayern Münih, Serge Gnabry ile uzattı!

Bayern Münih Kulübü, Alman futbolcu Serge Gnabry'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Gnabry, Bayern Münih'te 6 Bundesliga, 2 Almanya Kupası ve 5 Almanya Süper Kupa, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde daha uzun yıllar oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

"EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Gnarby, "Görüşmeler her zaman olumlu geçti. Bayern'e başladığımda, bu sözleşmenin sonuna kadar, 10 yıl burada olacağımı hiç düşünmezdim. Gerçekten bir takımız ve büyük şeyler başarabiliriz. Sözleşmemi yenileme nedenlerim takım, teknik ekip, kulüp, taraftarlar, şehir ve ortam. Bayern'de kendimi evimde gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.