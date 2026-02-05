Beşiktaş bir transfer daha yaptı! Serdal Adalı açıkladı

29 yaşındaki Panamalı sağ bek için uçuş planlamasının hazırlandığı aktarıldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Amir Murillo transferi ile ilgili A Spor'a açıklamada bulundu.

Serdal Adalı açıklamasında, "Taraftarımızın sesine her zaman kulak veriyoruz. Amir Murillo'yu camiamız çok istedi, biz bu isteği karşılıksız bırakmadık. Beşiktaş için, taraftarımız mutlu olsun diye çalışıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.