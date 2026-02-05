Beşiktaş bir transfer daha yaptı! Serdal Adalı açıkladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getiren Beşiktaş, yeni sağ bekini de buldu.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Marsilya forması giyen Amir Murillo ile anlaşma sağladı.
Amir Murillo transferi için Marsilya ile de el sıkışıldığı vurgulandı.
29 yaşındaki Panamalı sağ bek için uçuş planlamasının hazırlandığı aktarıldı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Amir Murillo transferi ile ilgili A Spor'a açıklamada bulundu.
Serdal Adalı açıklamasında, "Taraftarımızın sesine her zaman kulak veriyoruz. Amir Murillo'yu camiamız çok istedi, biz bu isteği karşılıksız bırakmadık. Beşiktaş için, taraftarımız mutlu olsun diye çalışıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Panamalı sağ bek, bu sezon Marsilya'da 25 karşılaşmada forma şansı buldu. Panamalı sağ bek, bu süreçte 2 gol ile 4 asist üretti.
Marsilya'da kısa süre önce kadro dışı bırakılan Amir Murillo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
San Francisco altyapısında futbola başlayan Amir Murittlo daha sonra RB New York ve Anderlecht formaları giydi.