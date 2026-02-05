Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan Emmanuel Agbadou sözleri!

Emmanuel Agbadou transferine dair soruya Sergen Yalçın, "Agbadou ile şu an ilgili bilgi sahibi değilim, ne zaman gelecek, maç yeni bitti. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Alabildiysek hayırlı olsun" cevabını verdi.

Maçın hakem kararlarıyla ilgili Sergen Yalçın, "Penaltı pozisyonları... Kocaelispor'un penaltısı ele çarptı, penaltı gibiydi. Bizim pozisyonu göremedik, uzaktaydık. Benim yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sezon başından beri biz Beşiktaş olarak, derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar... Bunları bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz 1 tane penaltıyı, kupa maçında dile getiriyorsunuz. Maç 1-1 bitmiş zaten, bunları söylemenin kime ne faydası var" şeklinde konuştu.