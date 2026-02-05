Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çağlar Söyüncü: İnşallah Fenerbahçe’nin geleceği olurlar!
Giriş Tarihi: 5.02.2026 22:42 Son Güncelleme: 5.02.2026 22:53

Çağlar Söyüncü: İnşallah Fenerbahçe’nin geleceği olurlar!

Çağlar Söyüncü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki Erzurumspor FK maçı sonrası konuştu.

Çağlar Söyüncü: İnşallah Fenerbahçe’nin geleceği olurlar!
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 3-1 galip geldi. Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, müsabakanın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren milli stoper, "Erzurumspor ilk 45 dakika çok iyi oynadı, buna biz izin verdik ama tebrik etmek lazım. Önemli olan finali iyi yapmaktı, mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim" dedi.

Savunma tandemindeki takım arkadaşlarıyla ilgili Çağlar Söyüncü, "Genç iki kardeşim Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe ile oynadık, inşallah Fenerbahçe'nin geleceği olurlar ve ülkemizi, Avrupa'da temsil ederler" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü: Önemli olan finali iyi yapmaktı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Çağlar Söyüncü: İnşallah Fenerbahçe’nin geleceği olurlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz