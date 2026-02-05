Çağlar Söyüncü: İnşallah Fenerbahçe’nin geleceği olurlar!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 3-1 galip geldi. Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, müsabakanın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren milli stoper, "Erzurumspor ilk 45 dakika çok iyi oynadı, buna biz izin verdik ama tebrik etmek lazım. Önemli olan finali iyi yapmaktı, mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim" dedi.

Savunma tandemindeki takım arkadaşlarıyla ilgili Çağlar Söyüncü, "Genç iki kardeşim Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe ile oynadık, inşallah Fenerbahçe'nin geleceği olurlar ve ülkemizi, Avrupa'da temsil ederler" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü: Önemli olan finali iyi yapmaktı!