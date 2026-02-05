Can’a Barış Alper önlemi

G
.Saray, geleceğe yönelik kadro planlaması çerçevesinde bir ay önce ailesiyle birlikte Kemerburgaz tesislerine getirdiği Can Armando Güner'in transferini uzun süren pazarlıklar sonucunda bitirdi. 750 bin Euro ile kapıyı açan Mönchengladbach, 300 bin Euro bonservis bedeline ikna edildi.
Alman kulübünün sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi ekletme talebi ise reddedildi. Geçmiş yönetimin Barış Alper Yılmaz'a koydurduğu yüzde 20 pay maddesini dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, Can Armando'da bu yolu izlemedi.
Ocak ayında 18 yaşından gün alan gurbetçi yıldız adayı, Galatasaray'la 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı takım, bu transferi sezon sonuna bırakmadı ve mutlu sona ulaştı.