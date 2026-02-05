Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı! Ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz izle
Giriş Tarihi: 5.02.2026 17:30 Son Güncelleme: 5.02.2026 17:31

CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı! Ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz izle

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 3. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Müsabakanın heyecanı şifresiz ve canlı olarak ATV’den yayınlanacak. Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçının canlı anlatımı ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Ömer Faruk Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe üstlenecek.

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka ATV ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki mücadelenin canlı anlatımı ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Nene, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Edson, Fred, Talisca, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Ömer Arda Kara, Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Baiye, Adem Kabak, Murat Cem Akpınar, Mert Önal, Sylla, Eren Tozlu.

FENERBAHÇE 3 PUANDA

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında şu ana kadar 3 puan toplama başarısı gösterdi.

Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı engeline takılmadı.

ERZURUMSPOR FK 3 PUANDA

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Fenerbahçe şu ana kadar 3 puan toplama başarısı gösterdi.

Kocaelispor'a yenilen Erzurumspor FK, Rizespor karşısında 2 golle galip geldi.

