CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı! Ne zaman, saat kaçta, ATV şifresiz izle

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Ömer Faruk Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe üstlenecek.
Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka ATV ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki mücadelenin canlı anlatımı ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ!
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Nene, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Edson, Fred, Talisca, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Ömer Arda Kara, Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Baiye, Adem Kabak, Murat Cem Akpınar, Mert Önal, Sylla, Eren Tozlu.
FENERBAHÇE 3 PUANDA
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında şu ana kadar 3 puan toplama başarısı gösterdi.
Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı engeline takılmadı.