CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı!

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Samet Çiçek üstlenecek.
Kocaelispor - Beşiktaş karşılaşması A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
Kocaelispor ile Beşiktaş arasındaki maçın canlı anlatımını ve detaylarını haberimizinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Smolcic, Balogh, Djiksteel, Muharrem Cinan, Show, Keita, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei, Serdar Dursun.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin, Jota Silva, El Bilal Toure.
BEŞİKTAŞ'TAN 2'DE 2
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında şu ana kadar oynadığı 2 maçı kazandı.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.