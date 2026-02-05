Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı!
Giriş Tarihi: 5.02.2026 16:54 Son Güncelleme: 5.02.2026 17:02

CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 3. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabakanın heyecanı A Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yaşanacak. Maçın canlı anlatımı ve yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Samet Çiçek üstlenecek.

Kocaelispor - Beşiktaş karşılaşması A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Smolcic, Balogh, Djiksteel, Muharrem Cinan, Show, Keita, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei, Serdar Dursun.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin, Jota Silva, El Bilal Toure.

BEŞİKTAŞ'TAN 2'DE 2

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında şu ana kadar oynadığı 2 maçı kazandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.

KOCAELİSPOR 3 PUANDA

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Kocaelispor şu ana kadar 3 puan toplama başarısı gösterdi.

Yeşil-siyahlılar, Erzurumspor FK'yı mağlup etti. Kocaelispor, Gaziantep FK maçından ise puansız ayrıldı.

