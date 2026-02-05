Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Galatasaray maçından iyi sonuç almak istiyoruz"

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21'nci haftasında evinde konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Yeşil-mavililerin Teknik Direktörü Recep Uçar ile orta saha oyuncusu Qazim Laçi antrenman öncesi basın mensupların sorularını yanıtladı.

RECEP UÇAR: "GÖNLÜMÜZ BİR ÇEYREK FİNAL, BİR YARI FİNAL OYNAMAK"

Türkiye Kupası'nda çeyrek veya yarı final oynamak istediklerini söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Evet, kupada ilk geldiğim günden itibaren bir hedefimiz olduğunu net, ısrarla vurguladım. İlk Gaziantep maçında alınan 5 gollü galibiyet benim bu söylemleri yapmamı daha da perçinlemişti. Erzurum'daki maçın hikayesi çok farklıydı. Kazanmak için her şeyi yaptığımız, üretebileceğimiz maksimal sayıda pozisyon ürettiğimiz, oyun anlamında sadece yaptığımız bir hata, bir kere kalecimize topun geldiği bir maç. Ama futbol böyle bir oyun. Belki 10'a yakın gol pozisyonuna girip hepsini harcadığımız ama sonuçta baktığımızda kazanamadığımız bir maç. Benim tarafımdan fazla söz söylenecek bir maç değil. Belki kısmet değilmiş. Onu söyleyebiliyorum sadece. Bir türlü nasip olmadı. Ama şimdi gene bakacağız. Maç sonuçlarına göre bir şansımız varsa sonuna kadar kovalamak istiyoruz kupada. Bugünkü maçların sonucuna göre bu belli olur. Gönlümüz bir çeyrek final, bir yarı final oynamak. Bugünkü sonuçlara göre tekrar değerlendireceğiz" dedi.

"KİM OLURSA OLSUN KAZANMAK İSTİYORUZ"

Kendi evinde rakip kim olursa olsun kazanmak istediklerini söyleyen Uçar, "Tek eksik vardı. Final yapamıyoruz. Yani bunu lig maçları için de söyleyebilirim. Ligde oynadığımız şu ana kadarki 6 tane maç; hepsinde kazanabilir miydik? Hepsinde kazanabilirdik arkadaşlar. Hepsini bir gözünüzün önüne getirin. Son oynadığımız Başakşehir maçı bile ikinci yarısında girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Beşiktaş ve Göztepe maçı puan alamadığımız, buradaki eksik oynadığımız Alanya maçı bile ciddi sayıda hepsinde pozisyon ürettiğimiz ama maalesef sonlandırma noktasında evet çok başarılı değiliz. Bunu kabul etmek lazım. Bunun için yeteri kadar çalışıyor muyuz? Evet, ekiple ve oyuncularımızla beraber sonuna kadar çalışıyoruz. Biz bunu kıracağız. İnşallah da bunun kırılacağı maç bu hafta sonu oynayacağımız Galatasaray maçı olur. Benden önceki süreci de biliyor mu bilmiyorum ama benim bulunduğum periyotta 6 tane lig maçı oynadık. Bunun dördü deplasman. Zorlu deplasmanlar. Konya, Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir deplasmanları. Hiçbiri kolay değil ama hepsinde de gerçekten 3 puana yakın olduğumuz maçlar. İçeride iki maçımızın ilkini kazandık. Evimizde rakip kim olursa olsun kazanmak istiyoruz. Burası net. Evimizde güçlü oyunlar oynadığımızı düşünüyorum. Rakip Galatasaray. Evet, son 3 yılın şampiyonu. Ligimizin kadro değeri en yüksek takımlarından birisi. Okan hocayla harika işler yapıyorlar ama dediğim gibi rakipten bağımsız bizim tek hedefimiz var. Kendi saha ve seyircimiz önünde iyi bir futbolla, seyircimizi evlerine mutlu göndermek istiyoruz" diye konuştu.

"YÖNETİM KURULUNDAN OLUMLU HABERLER BEKLİYORUM"

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Uçar, "En son toplantıda da söylediğim gibi transfer istemiyorum hiçbir zaman demedim. Transfer istiyoruz. Ve uzun süredir de gerçekten yönetim kurulumuz, başkanımız hepsi uğraş gösteriyorlar. Bazı oyuncuları son ana getirdik, bir türlü talihsizlik sonlandıramadık. Ama şu an itibariyle bile görüşmekte olduğumuz bir iki oyuncu var. Ben de yönetim kurulundan bu konuda olumlu haberler bekliyorum. İnşallah taraftarımızı mutlu edeceğiz bu noktada. Öyle olacağını düşünüyorum. Yarın akşam bitiyor. Yarına kadar inşallah olumlu haberler vereceğiz" ifadelerini kullandı.

QAZIM LAÇI: "BU MAÇTAN DAHA İYİ BİR SONUÇ ALMAYI UMUYORUZ"

Zor maç oynayacaklarını dile getiren Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Qazim Laçi, "Ligin liderine karşı, iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Bu maçın zorluğunun farkındayız. Fakat burada kendi evimizde oynayacağız. Bizim için öncelikle skoru kendi adımıza sıfırda, gol yemeden tutabilirsek gol bulma şanslarımız olacağını düşünüyorum. Bu anlamda hazırlıklarımızı yapacağız. Zor bir rakibe karşı oynayacağımız için bugünden itibaren en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Burası bizim evimiz, kendi evimizde oynayacağız. Galatasaray'a karşı oynayacağımızı biliyoruz. Zor bir maç oynayacağımızı da biliyoruz. Fakat kendi seyircimiz önünde daha fazlasını yaparak bu maçtan daha iyi bir sonuç almayı umuyoruz. Lig tablosuna baktığınızda bizleri de çok memnun etmeyen bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Çok daha iyi yerleri hak ettiğimiz için böyle bakıyorum" dedi.