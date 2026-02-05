Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında Kocaelispor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Daniel Agyei açıklamalarda bulundu.

Daniel Agyei, "Zor bir maçtı, şanssızdık. Kötü oynadığımızı da düşünmüyorum ama artık önümüze bakıp bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Bir sonraki maçı kazanmak için gereken şansa sahibiz.

Ama şu anda sadece pazartesi oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor. Her maç oldukça zor geçiyor ve bizim sadece bir sonraki maça odaklanıp o maça da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.