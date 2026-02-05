Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Daniel Agyei: "Zor bir maçtı, şanssızdık"
Giriş Tarihi: 5.02.2026 21:45

Daniel Agyei: "Zor bir maçtı, şanssızdık"

Kocaelisporlu oyuncu Daniel Agyei, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı, şanssızdık. Kötü oynadığımızı da düşünmüyorum ama artık önümüze bakıp bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor" dedi.

İHA
Daniel Agyei: Zor bir maçtı, şanssızdık
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında Kocaelispor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Daniel Agyei açıklamalarda bulundu.

Daniel Agyei, "Zor bir maçtı, şanssızdık. Kötü oynadığımızı da düşünmüyorum ama artık önümüze bakıp bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Bir sonraki maçı kazanmak için gereken şansa sahibiz.

Ama şu anda sadece pazartesi oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor. Her maç oldukça zor geçiyor ve bizim sadece bir sonraki maça odaklanıp o maça da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Daniel Agyei: "Zor bir maçtı, şanssızdık"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz