Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Tekke’nin “15+3 milyon Euro teklif ettik” dediği isim ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 5.02.2026 09:43

Fatih Tekke’nin, “Kulüp tarihinin en pahalı bonservisini teklif ettik. 15+3 milyon Euro verdik ama istediğimiz yanıtı alamadık” dediği futbolcunun Sassuolo’da forma giyen Armand Lauriente olduğu ortaya çıktı.

Transferde Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik ve Umut Nayir'i renklerine bağlayan Trabzonspor, sol açık takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yaptığı açıklamada, "Kulüp tarihinin en yüksek tekliflerini yapıyoruz. Hatta bir oyuncu için 15+3 milyon Euro verdik ama istediğimiz yanıtı alamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcının bahsettiği oyuncunun, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente olduğu öğrenildi.

Bordo-mavililer, 27 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için oldukça yüksek maliyetli bir teklif yaparken Sassuolo kulübünü şimdilik ikna edemedi. Yönetim, transferin son günlerinde alternatif isimlere yöneldi. Fransız sol kanat bu sezon 24 maçta 3 gol-3 asistlik katkı sağladı.

