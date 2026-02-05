Fatih Tekke’nin “15+3 milyon Euro teklif ettik” dediği isim ortaya çıktı!

Transferde Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik ve Umut Nayir'i renklerine bağlayan Trabzonspor, sol açık takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yaptığı açıklamada, "Kulüp tarihinin en yüksek tekliflerini yapıyoruz. Hatta bir oyuncu için 15+3 milyon Euro verdik ama istediğimiz yanıtı alamadık" ifadelerini kullanmıştı.