Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan transfer sözleri! ‘Son ana kadar…’

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Erzurumspor FK karşısında 3-1 kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, soruları cevapladı.

Transfer çalışmalarına dair konuşan Domenico Tedesco, "Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Kazanma mentalitesine sahip, gruba uygun mu diye bakıyoruz. Yeni oyuncu dinamikleri değiştirebilir. Bunun altını yeni transferler ile doldurduk" dedi.

Domenico Tedesco şu şekilde devam etti: "Her işin kulübü, son saniyeye kadar gözlerini açık tutmaktır. Bizim için önemli olan bir şey daha var, bir forvet almak için forvet almayacağız. Alacağımız zaman oyuncunun karakterine, mantalitesine bakacağız. Son ana kadar gözümüz açık olacak."