Forvet takviyesi ayrılığı bekliyor!

Giriş Tarihi: 5.02.2026

F.Bahçe 3 santrforla temasta. Gelme ihtimali en yüksek oyuncu, Sunderland forması giyen Brobbey. Ancak yabancı kontenjanının boşalması gerekiyor...

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe'de şimdi bütün gözler forvet transferine çevrildi. İlk hedef Al-Hilal'den Darwin Nunez… Ama bu isim, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakmıyor. İkinci sırada ise Al-Hilal'den Marcos Leonardo var. Suudi Arabistan kulübü, oyuncunun ayrılmasına izin verirken 22 yaşındaki santfror da olumlu yaklaşıyor. Transferinin gerçekleşme ihtimali en yüksek olan ise Brian Brobbey… Sunderland'in Hollandalı yıldızı için Kanarya, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. 24 yaşındaki futbolcuyla da görüşen F.Bahçe, el sıkıştı. Yabancı kontenjanı dolu olan F.Bahçe'nin, forvet alabilmesi için 1 futbolcusuyla yollarını ayırması gerekiyor.
