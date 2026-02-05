Galatasaray’da yeni transfere Barış Alper Yılmaz önlemi!

G.Saray, geleceğe yönelik kadro planlaması çerçevesinde bir ay önce ailesiyle birlikte Kemerburgaz tesislerine getirdiği Can Armando Güner'in transferini uzun süren pazarlıklar sonucunda bitirdi.

750 bin Euro ile kapıyı açan Mönchengladbach, 300 bin Euro bonservis bedeline ikna edildi. Alman kulübünün sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi ekletme talebi ise reddedildi.