Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transferler dahil edilmedi

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in yanı sıra genç futbolcu Arda Ünyay, bir önceki listeden çıkarılan isimler oldu.

Galatasaray'da yeni transferler Yaser Asprilla ile Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.