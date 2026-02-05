Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transferler dahil edilmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, UEFA'ya kadro bildirimini gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın bildirdiği yeni liste ile birlikte Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler netlik kazandı.
Galatasaray'da yeni transferler Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey, UEFA'ya bildirilen listeye dahil edildi.
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in yanı sıra genç futbolcu Arda Ünyay, bir önceki listeden çıkarılan isimler oldu.
Galatasaray'da yeni transferler Yaser Asprilla ile Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.