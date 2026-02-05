Galatasaray’ın yeni transferi yıkılmıyor! O alanda daha iyisi yok...

4.5 SEZONDA 3.5 MİLYON EURO

İstanbul'a dün gelen Renato Nhaga, 4.5 yıllık imzayı da attı. Sarıkırmızılılar, futbolcuya ödenecek maaşı açıkladı. Yarım dönem için 375 bin Euro kazanacak genç orta saha, sonrasında iki yıl 750'şer bin Euro, ardından da 800 ve 850 bin Euro alacak.