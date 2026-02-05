Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe, Filip Krastev’i açıkladı
Giriş Tarihi: 5.02.2026 14:50

Göztepe, 24 yaşındaki Bulgar futbolcu Filip Krastev’i kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA
Göztepe, ikinci transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, 24 yaşındaki Bulgar orta saha oyuncusu Filip Krastev'i kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Filip Krastev ve kulübü Lommel SK ile oyuncunun 2025/2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ailemize hoş geldin Filip Krastev. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" denildi.
