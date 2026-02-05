Hyeongyu Oh: "Beşiktaş'a çok katkı sağlayacağım"

Beşiktaş'ın Belçika Ligi temsilcisi Genk'ten kadrosuna kattığı yeni golcüsü Hyeongyu Oh, siyah-beyazlı takımın YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Güney Koreli oyuncu, "Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Stadımızda sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Haberi aldığımda, arkadaşlarımla birlikteydim. Bunun, benim için çok iyi bir fırsat olduğunu söylediler. Ben de bunu biliyordum. Çünkü Beşiktaş, Avrupa'daki en iyi takımlardan biri. Küçükken, Beşiktaş maçlarını televizyondan izlerdim. Bu yüzden, buraya gelmek istediğimi biliyordum ve sonunda buradayım. Çok mutluyum." dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Agresif, hızlı ve çalışkan bir oyuncu olduğunu ifade eden Hyeongyu Oh, "Benim için çok önemli bir fırsat olduğunu söylediler. Çünkü Kore'den geliyorum. Bundan önce Celtic'te ve Genk'de oynadım. Şimdi Beşiktaş'tayım. Bu benim için çok iyi bir adım. Bu kulübün bir oyuncusu olmak gurur verici. O yüzden, tabii ki buraya gelmeliydim. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.

"KULÜBÜN PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ"



24 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş tarihinin ilk Koreli futbolcusu olacaksın. Bu konuda neler söylemek istersin?" sorusunu, "Ülkemle, ailemle ve kendimle gurur duyuyorum. Bu kulübün bir parçası olmak çok gurur verici. Bunun için minnettarım. Bunu sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Hayat güzel. Çok mutluyum." diyerek yanıtladı.

"BU TAKIMA ÇOK KATKI SAĞLAYACAĞIM"

Son olarak Beşiktaş taraftarına ve Güney Kore halkına seslenenen Hyeon-gyu Oh, "Burada olduğum için çok mutluyum. Öncelikle, Beşiktaş gerçekten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Bana bu fırsatı veren başkanımıza ve tüm profesyonellere, bana inanan ve buraya getiren, benimle çok çalışan Genk ekibine, bana destek olan aileme ve menajerime çok teşekkür etmek istiyorum. Bence bunu bekleyen birçok Güney Koreli taraftar olacak. Transfer haberim açıklandığında orada sabahın erken saatleri olacak. Umarım onlara iyi bir haber vermiş olurum. Gol atacağım ve bu takıma çok katkı sağlayacağım, böylece bu takım için önemli ve gerçekten sevilen bir oyuncu olacağım. Çok çalışacağım ve kesinlikle bu taraftar tarafından sevilecek bir oyuncu olacağım." dedi.