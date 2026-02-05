Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kamil Efe Üregen: Kazanmamız çok iyi oldu!
Giriş Tarihi: 5.02.2026 22:44 Son Güncelleme: 5.02.2026 22:53

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Kamil Efe Üregen, Erzurumspor FK maçından sonra konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Erzurumspor FK karşısında 3-1 kazanan Fenerbahçe'de Kamil Efe Üregen açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren genç stoper, A Spor'a verdiği röportajda şu sözleri dile getirdi:

"İlk yarıda bir talihsizlik oldu. Onun üstüne kazanmamız çok iyi oldu. Futbolda böyle şeyler oluyor. İkinci yarıda hocamız bize doğru motivasyonu verdi. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve bu maçı kazandık."

