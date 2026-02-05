Kitabında geri adım yok

Fenerbahçe KAN Ter ve gözyaşı dökerek N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştığını duyurdu. Fransız yıldızın, Al-İttahad'a yaptığı "Göndermezseniz oynamam" resti yanında idmana çıkmaması, ülke liderlerinin devreye girmesi, olmuyor denilen transferi oldurdu… 34 yaşındaki defansif orta sahanın hayatında zaten bugüne kadar hiçbir şey kolay değildi. Belki de onu bugünlere getiren, adını dünya futbol tarihine yazdıran şey de zorlu bir hayattan gelmesi, asla pes etmemesiydi… İşte herkese ilham olacak o yaşam hikâyesi:

ADINI MALİLİ BİR KRALDAN ALDI

Ailesinin 1980 yılında Mali'den göç ettiği Paris'te 1991 yılında dünyaya geldi. Adı, Mali tarihinde bir kral olan NGolo Diarra'dan geliyor. 11 yaşındayken babasını kaybetti. Annesi temizlikçi olarak çocuklarını geçindirdi. Çocukluğunda şişe toplayarak annesine yardım etti, yoksul bir mahallede büyüdü. 8 yaşında evinin yakınlarında bir futbol akademisinin açıldığını fark edip, kariyerinin ilk adımını atmış oldu. 21 yaşında Boulogne'da Ligue 2'de profesyonel oldu. 2013'te SM Caen'e transfer oldu. Burada Ligue 2 şampiyonluğu yaşadı ve Ligue 1'e yükseldi.

LEİCESTER CITY ILE İMKÂNSIZI BAŞARDI

2015 yazında yaklaşık 5-6 milyon Pound'a Leicester City'ye transfer oldu. 2015-16 sezonunda İngiliz kulübünün tarihinin en büyük sürpriziyle Premier Lig şampiyonu olmasında kilit rol oynadı. Bu başarı, "imkânsız şampiyonluk" olarak anılırken, Kante'yi global bir yıldıza dönüştürdü. Leicester şampiyonluğundan sadece 1 sezon sonra 32 milyon Pound gibi o dönem rekor sayılan bir bedelle Chelsea'nin yolunu tuttu. Burada 6 çok önemli kupa kazandı. 2021 sonrası ciddi sakatlıklar (özellikle hamstring ve diz problemleri) nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Performansı eskisi gibi olmadı, bu da kariyerinde bir "düşüş" dönemi yarattı.

2018'DE BÜYÜK ACIYI VE BAŞARIYI YAŞADI

Dört kardeşin en büyüğü; ablası Niama 2018 Dünya Kupası öncesi kalp krizinden öldü. Fransa, 1998'de Dünya Kupası'nı kazanırken stat çevresinde çöp toplayan 7 yaşındaki çocuk, 2018'de Fransa Milli Takım formasıyla bu kez kupayı kaldıran isimdi. Kariyerinin başında antrenmana scooter'la giden Kante'nin, ilk arabası kolay park ettiği için Mini Hatchback'ti. Lüks yerine Fransa kırsalında bir çiftlik evinde yaşamayı tercih etti. Annesinin çocukken aşıladığı çalışkanlık ve alçakgönüllülük hâlâ hayatında baskın.

HAVALİMANINDA SEVGİ SELİ

Fenerbahçe taraftarı, dün akşam Kante'ye kavuştu. Fransız yıldızın uçağı, internet üzerinden en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu. 34 yaşındaki futbolcuyu havadayken on binlerce kişi canlı olarak izledi. Kante, saat 21.30'da İstanbul'a indi. Havalimanında bekleyen yüzlerce sarı-lacivertli taraftarın yanına giden oyuncu, heyecanını gizleyemedi. Kendisine özel hazırlanan tişörtü giyen Kante, F.Bahçe'de 17 numaralı formayla boy gösterecek.

ORUCUNU TUTUYOR, NAMAZINI KILIYOR

Futbol bir zevk ve iş ama dinim futboldan önce gelir diyecek kadar dindar olan Fransız yıldız Kante, Ramazan ayında orucunu düzenli tutuyor, namaz ve ibadetlerine önem veriyor. Futbol dışında Boulogne'de oynarken eğitimine devam edip muhasebe okudu ve diplomasını aldı. Kendisinden 16 yaş büyük olan eski futbolcu Djibril Cisse'nin 3 çocuğunun annesi Jude Littler ile evlilik yaşadı. Litter çocuk istemediği için bu evlilik bitti. Avrupalı modellerle birkaç mutsuz ilişkiden sonra 2025'in sonunda Mali'nin bir köyünden annesinin bulduğu bir kızla evlendi. Şimdi 2026 Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe ile yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor.

MALİYETİ MÜTHİŞ!

F.Bahçe 2.5 yıllık anlaşmanın detaylarını KAP'a bildirdi. 14.4 milyon Euro imza parası ödenecek. Yarım sezon için 5.5 milyon Euro, gelecek yıl ve sonrasında sezon başına 11 milyon Euro ücret verilecek.

KANTE'NİN KUPALARI

1 Dünya Kupası (Fransa)

1 Uluslar Ligi (Fransa)

1 Şampiyonlar Ligi (Chelsea)

1 UEFA Süper Kupa (Chelsea)

1 Avrupa Ligi (Chelsea)

1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası (Chelsea)

1 İngiltere Kupası (Chelsea)

2 Premier Lig Şampiyonluğu (Chelsea /Leicester City)

1 Suudi Arabistan Ligi Şampiyonluğu (Al İttihad)

1 Suudi Arabistan Kupası (Al İttihad)