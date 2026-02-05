Kocaelispor’un acı günü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ev sahibi takımın taraftarı Harda Kaçmaz düşerek yaralandı.

Genç taraftar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kocaelispor Kulübü, Kaçmaz için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

KOCAELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Körfez ekibinin paylaşımında, "Maalesef Harda'yı kaybettik… Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…" ifadeleri yer aldı.

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu da genç taraftar için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının 3. haftasında bugün oynanan Kocaelispor - Beşiktaş A.Ş. maçında, tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum taraftara Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü, mesajında, "Kocaelispor maçı sırasında tribünden düşerek ağır yaralanan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, tüm Kocaelispor ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

TRABZONSPOR

Trabzonspor, "Kocaelispor – Beşiktaş karşılaşmasında tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kocaelispor camiasına başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulundu.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, "Yaşadığı talihsiz kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz." açıklamasını yaptı.

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü, yayımladığı mesajda, "Talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini paylaştı.