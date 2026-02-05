Konyaspor, Türkiye Kupası’nda farklı galip! Aliağa FK puansız ayrıldı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3. haftasında Konyaspor ile Aliağa FK karşı karşıya geldi. Konyaspor, Aliağa FK karşısında 5-0'lık skorla galip geldi.
Konyaspor'un gollerini 4'üncü dakikada Jackson Muleka, 6 ve 44'üncü dakikalarda Tunahan Taşçı, 81'inci dakikada Enis Bardhi ile 88'nci dakikada kendi kalesine Kaan Adar kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda puanını 9'a yükseltti. Aliağa FK ise 1 puanda kaldı.
Konyaspor, grup aşamasının son maçında Eyüpspor'a konuk olacak. Aliağa FK ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | Tümosan Konyaspor 1-0 Aliağaspor