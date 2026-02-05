Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor, Türkiye Kupası’nda farklı galip! Aliağa FK puansız ayrıldı
Giriş Tarihi: 5.02.2026 17:23

Konyaspor, Türkiye Kupası’nda farklı galip! Aliağa FK puansız ayrıldı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun 3. haftasında Aliağa FK karşısında 5-0’lık skorla kazandı.

Konyaspor, Türkiye Kupası’nda farklı galip! Aliağa FK puansız ayrıldı
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3. haftasında Konyaspor ile Aliağa FK karşı karşıya geldi. Konyaspor, Aliağa FK karşısında 5-0'lık skorla galip geldi.

Konyaspor'un gollerini 4'üncü dakikada Jackson Muleka, 6 ve 44'üncü dakikalarda Tunahan Taşçı, 81'inci dakikada Enis Bardhi ile 88'nci dakikada kendi kalesine Kaan Adar kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda puanını 9'a yükseltti. Aliağa FK ise 1 puanda kaldı.

Konyaspor, grup aşamasının son maçında Eyüpspor'a konuk olacak. Aliağa FK ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Tümosan Konyaspor 1-0 Aliağaspor

GOL | Tümosan Konyaspor 2-0 Aliağaspor

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor, Türkiye Kupası’nda farklı galip! Aliağa FK puansız ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz