Konyaspor, Türkiye Kupası’nda farklı galip! Aliağa FK puansız ayrıldı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3. haftasında Konyaspor ile Aliağa FK karşı karşıya geldi. Konyaspor, Aliağa FK karşısında 5-0'lık skorla galip geldi.

Konyaspor'un gollerini 4'üncü dakikada Jackson Muleka, 6 ve 44'üncü dakikalarda Tunahan Taşçı, 81'inci dakikada Enis Bardhi ile 88'nci dakikada kendi kalesine Kaan Adar kaydetti.