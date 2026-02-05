Süper Lig'de 19 puanla 14.sırada yer alan Konyaspor'da İlhan Palut dönemi başlıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Tümosan Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır." denildi.

Açıklamanın devamında, resmi sözleşmenin 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacağı ifade edildi.

İlhan Palut, 2021-2023 yılları arasında Konyaspor teknik direktörlüğünü yapmış, 81 maçta 1.64 puan ortalaması tutturmuştu.