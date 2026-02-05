Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor'da İlhan Palut dönemi!
Giriş Tarihi: 6.02.2026 00:12

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevine İlhan Palut'un getirildiğini duyurdu.

Süper Lig'de 19 puanla 14.sırada yer alan Konyaspor'da İlhan Palut dönemi başlıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Tümosan Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır." denildi.

Açıklamanın devamında, resmi sözleşmenin 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacağı ifade edildi.

İlhan Palut, 2021-2023 yılları arasında Konyaspor teknik direktörlüğünü yapmış, 81 maçta 1.64 puan ortalaması tutturmuştu.

