Kupada da zirvede

TORREİRA'DAN SEVGİLERLE

Ceza sahası dışından rakibini avlayan Lucas Torreira, bu sezon ikinci golünü kaydetti. Uruguaylı orta saha, Galatasaray formasıyla fileleri 9. kez havalandırdı.

HAGİ'Yİ GEÇTİ!

Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren Mauro İcardi, İstanbulspor ağlarına gönderdiği golle kulüp efsanesi oldu… Sarı-kırmızılı formayla 118. maçında 73. golünü atan Arjantinli santrfor, Gheorghe Hagi'yi 25 yıl sonra geçerek 'Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu' rekorunun tek sahibi oldu.

ASPRILLA İLK 11'DE SAHNE ALDI

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı takımda ilk defa 11'de şans buldu. Geçen haftadaki Kayserispor karşılaşmasında 73. dakikada oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu, kupada as kadroda sahaya çıktı. Sağ kanatta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, 90 dakika sahada kaldı.

SİNGO 74 GÜN SONRA DÖNDÜ

Ligde 22 Kasım'daki Gençlerbirliği maçında sakatlanan Singo, dün İstanbulspor sınavıyla sahalara döndü. Fildişili savunmacı, 74 gün sonra formasına kavuşmanın sevincini yaşadı.

RAMS PARK'TA KORKUTAN AN

İkinci yarının hemen başında İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ve Galatasaray'dan Ahmed Kutucu kötü şekilde çarpıştı. Yerde acı içinde kıvranan ve ambulansla hastaneye götürülen İsa'nın elmacık kemiğinde kırık olduğu öğrenilirken, yere düşerken kafasını zemine de sert şekilde çarpan Ahmed'in çok ciddi bir probleminin olmadığı bildirildi.