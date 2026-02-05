Matteo Guendouzi’den N’Golo Kante açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor karşısında 3-1 galip gelen Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, müsabaka sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Karşılaşmayı değerlendiren Matteo Guendouzi, "İlk yarı iyi oynamadık. İkinci yarı daha beraber oynamayı başardık. İkinci yarı daha iyiydik. Bir sonraki maçımızda, maça başlarken ikinci yarı gibi oynamalıyız. Bu şekilde oynarsak, bana göre çok fazla maç kazanabiliriz" dedi.

N'Golo Kante transferine dair soruya Matteo Guendouzi şu cevabı verdi:

"N'Golo Kante dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Harika bir oyuncu. Fazlasıyla yardımı dokunan bir oyuncu. O buraya geldiği için çok mutluyum. Onunla birlikte daha iyi olacağız. Onunla oynamaktan çok gurur duydum. Milli Takım'da da beraber oynadık. Kişilik olarak da söz etmem lazım; kendisi harika bir insan. Karakteri harikadır. Onun gibi bir oyuncuyla yeniden oynayacak olmak beni mutlu ediyor. Kante ile birlikte çok daha iyi oynayacağız."