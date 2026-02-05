Matteo Guendouzi’den N’Golo Kante açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor karşısında 3-1 galip gelen Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, müsabaka sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Karşılaşmayı değerlendiren Matteo Guendouzi, "İlk yarı iyi oynamadık. İkinci yarı daha beraber oynamayı başardık. İkinci yarı daha iyiydik. Bir sonraki maçımızda, maça başlarken ikinci yarı gibi oynamalıyız. Bu şekilde oynarsak, bana göre çok fazla maç kazanabiliriz" dedi.
N'Golo Kante transferine dair soruya Matteo Guendouzi şu cevabı verdi:
"N'Golo Kante dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Harika bir oyuncu. Fazlasıyla yardımı dokunan bir oyuncu. O buraya geldiği için çok mutluyum. Onunla birlikte daha iyi olacağız. Onunla oynamaktan çok gurur duydum. Milli Takım'da da beraber oynadık. Kişilik olarak da söz etmem lazım; kendisi harika bir insan. Karakteri harikadır. Onun gibi bir oyuncuyla yeniden oynayacak olmak beni mutlu ediyor. Kante ile birlikte çok daha iyi oynayacağız."
Takımda Fransızca konuşan oyuncularla ilgili Matteo Guendouzi, "Takım içerisinde Musaba ve Nene var, 4-5 oyuncu var Fransızca konuşan. Nene için de Fransızca konuşanlar olması iyi oldu. Hepimiz ona yardım ediyoruz. İkinci yarı çok iyi oynadı Nene. Onun için de kolay olacak, performansı yukarı çıkacak bizimle beraber. Ona özgüven katmak, performansını yukarı çekmek istiyoruz" dedi.
Fenerbahçe'de kendisini evinde gibi hissettiğini belirten Matteo Guendouzi şu sözleri dile getirdi:
"Çok iyi şekilde karşılandım Fenerbahçe'de, takım arkadaşlarım, personel, teknik heyet... Bana çok özgüven aşıladılar. Fenerbahçe'de olduğum için gururlu hissediyorum. Bana ne kadar güvendiklerini hissettirdiler. Evimde gibiyim. Bu şehri ve bu ülkeyi seviyorum. Ailem de çok mutlu burada yaşadığı için. Bu benim için çok önemli. Boş vakit bulabilirsem restoranları ve görülmesi gereken yerleri görmek istiyorum. Henüz boş vaktim olmadı. Burada olduğum için keyif alıyorum."