Mert Günok: İnşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Erzurumspor FK karşısında 3-1 galip gelen Fenerbahçe'de Mert Günok açıklamalarda bulundu.

Kadıköy'de yıllar sonra yeniden sahaya çıkmasıyla ilgili Mert Günok, "Mutluyum, yıllar sonra burada maça çıkmak güzel bir duygu. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Tribünlerimiz hafta içi olmasına rağmen doluydu ve bizi destekledi. Yolumuza devam ediyoruz. Ligde de önemli bir maçımız var. Tüm kulvarlarda gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi ve şampiyonlukları hedefliyoruz" dedi.

Mert Günok son olarak şu sözleri dile getirdi:

"Takımımızın önemli oyuncuları transfer etti. Sezon başından beri güzel bir birliktelik var. Saha içinde hocamızla beraber iyi bir oyun oynuyoruz. Lig aslında ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda topladığımız puanlara ikinci yarı ihtiyacımız olacak. Asıl lig başladı. Uzun yıllardır hasret çektiğimiz şampiyonluğu istiyoruz. İnşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız."

Mert Günok'tan şampiyonluk sözleri!