Şenol Güneş: Teknik direktörlüğe devam eder miyim, bilmiyorum!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki performanslarına değinen Güneş, "Avrupa kupalarında mart ayını görüyoruz. Bu çok güzel. Yatırımlar çok büyük. Daha da iyi sonuçlar bekliyoruz. Samsunspor'un başarısını tebrik ediyorum. Tecrübeleri yok ama gayet iyi gidiyorlar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tecrübeleri var. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şansı var. Lig aşamasında biraz aşağıda kaldı ama tekrar yukarıya çıkabilir. Juventus maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi'nde iyi işler çıkartabileceğini düşünüyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı ile ilgili soruyu da yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Dünya Kupası için genel olarak çok büyük şansımız var. 'Garanti' demek doğru değil. Kağıt üzerinde Romanya, Slovakya ve Kosova'yı geçebiliriz. Takımın iyi bir ambiyansı var. İyi bir hocamız var. Yönetim ve Türkiye çok heyecanlı. Bizim dönemimizde yarım asır sonra Dünya Kupası'na katılmıştık. Şimdi de çeyrek asır sonra katılma şansımız var. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız." değerlendirmesinde bulundu.