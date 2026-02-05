Galatasaray, Can Armando Güner’i transfer etti! İşte bonservis bedeli

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transfer döneminin bitmesine saatler kala bir transfer hamlesi daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner'i renklerine bağladı.

Galatasaray, Can Armando Güner transferi için Almanya temsilcisine 350 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir."