Galatasaray, Can Armando Güner’i transfer etti! İşte bonservis bedeli

Giriş Tarihi: 5.02.2026 22:05

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner’i kadrosuna dahil etti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transfer döneminin bitmesine saatler kala bir transfer hamlesi daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner'i renklerine bağladı.

Galatasaray, Can Armando Güner transferi için Almanya temsilcisine 350 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir."

