Son dakika haberi: Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferini açıkladı! İşte geliş saati...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Emmanuel Agbadou'yu renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emmanuel Agbadou, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geliyor. Agbadou'yu taşıyan uçak yarın (6 Şubat) sabah saat 06.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." denildi.

Beşiktaş daha önce, Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Junior Olaitan ve Oh transferlerini gerçekleştirmişti.