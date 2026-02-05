Son dakika haberi: Trabzonspor, Baniya ve Olaigbe’nin ayrılığını açıkladı!

Süper Lig devi Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'nin Konyaspor'a kiralandığını, Rayyan Baniya'nın ise bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Baniya için yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Konyaspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

RAYYAN BANIYA

Baniya için yapılan anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 1 milyon Euro ödeme yapacak. Ayrıca Konyaspor Kulübü, ön satın alım hakkı Trabzonspor'a ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini bordo-mavililere ödeyecek.

KAZEEM OLAIGBE

Olaigbe için yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Konyaspor Kulübü, geçici transfer bedeli olarak KDV dahil 3.020.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır." denildi.