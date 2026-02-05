Milan Skriniar’ın cezası açıklandı! PFDK kararını verdi

Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın cezası belli oldu.
PFDK, Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar'a rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.
Öte yandan Slovak stopere 80 bin TL para cezası uygulandığı belirtildi.
Fenerbahçe görevlisi Emir Hulusi Yolaç'a 1 maç men cezası verildiği vurgulandı. Beşiktaş forması giyen Kristjan Asllani ise 2 resmi müsabakadan men edildi.