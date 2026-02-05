Süper Lig’de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

7 Şubat Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Trabzonspor: Alper Akarsu

8 Şubat Pazar:

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Yasin Kol

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan