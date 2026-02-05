Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Volkan Kazak: Adaletli ve tutarlı yönetim istiyoruz!
Giriş Tarihi: 5.02.2026 21:05

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçından sonra konuştu.

İHA
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın maç içinde kırmızı kart görmesinden dolayı basın toplantısına yardımcı antrenör Volkan Kazak katıldı.

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, "Trük futbolunun iyiliği, oyuncuların emeği ve kamu vicdanı adına herkes için adaletli ve tutarlı yönetim istiyoruz. Sezonun başından beri iyi oynuyor ve iyi mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Statta yüksekten düşen ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren taraftarlarının olduğunu öğrenen Kazak, "Taraftarımıza acil şifalar diliyoruz. Şimdi öğrendim. Böyle bir şey olunca, insan hayatı söz konusu olunca her şey geride kalıyor" diye konuştu.

