Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yasin Özcan: Beşiktaş’ta her maç 3 puan almalısınız!
Giriş Tarihi: 5.02.2026 20:27

Beşiktaş’ın yeni transferi Yasin Özcan, Kocaelispor maçından sonra konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta Yasin Özcan açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığının hatırlatılması sonrası Yasin Özcan, "İlk maçıma çıktığım için çok mutluyum ama bir yandan üzgünüm, 1 puan aldık. Beşiktaş'ta her maç 3 puan almalısınız" dedi.

Kocaelispor ile oynanan müsabakaya dair Yasin Özcan, "Maçın başlarında birazcık dağınık başladık. Penaltıdan gol yedik. Reaksiyon göstermeye çalıştık ama gösteremedik. İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar yakaladık. Penaltıdan gol bulduk ama 3 puanı alamadık" ifadelerini kullandı.

