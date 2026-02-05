Yasin Özcan: Beşiktaş’ta her maç 3 puan almalısınız!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta Yasin Özcan açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığının hatırlatılması sonrası Yasin Özcan, "İlk maçıma çıktığım için çok mutluyum ama bir yandan üzgünüm, 1 puan aldık. Beşiktaş'ta her maç 3 puan almalısınız" dedi.

Kocaelispor ile oynanan müsabakaya dair Yasin Özcan, "Maçın başlarında birazcık dağınık başladık. Penaltıdan gol yedik. Reaksiyon göstermeye çalıştık ama gösteremedik. İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar yakaladık. Penaltıdan gol bulduk ama 3 puanı alamadık" ifadelerini kullandı.